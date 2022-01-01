Саженцы ели в интернет магазине Green Point

В средней полосе хвойные деревья составляют большую часть природных и искусственных насаждений и используются во многих сферах деятельности. Самое распространенное из них – это ель, в первую очередь, как символ новогодних праздников. Важными свойствами ели являются выделяемые ею ценные вещества и круглогодичное производство кислорода при средней продолжительности жизни ели 120 -150 лет. Саженцы хвойных деревьев в Москве. Ель – одно из самых популярных хвойных деревьев в Москве и области. Приобретайте ели прямо из питомника в Москве. Саженцы различных сортов ели, от крупных до низкорослых (декоративных), представлены в нашем каталоге. Наш ассортимент содержит как молодые саженцы, так и крупные варианты, представленные елями – обыкновенной, сизой, голубой, колючей и другими. Вечнозеленое дерево будет радовать вас в любое время года. Это растение неприхотливо в уходе. Ему не страшны засуха, морозы, плохая экология. Пушистые зеленые ели – отличный вариант ландшафтного дизайна и незаменимый элемент живой изгороди. При покупке саженцев вы получите полную информацию по уходу за саженцами, выбору прикормки и подходящего грунта. Будьте уверены, наши высококвалифицированные сотрудники дадут вам много полезных рекомендаций по выбору подходящих сортов и выращиванию елей. Для это просто оставьте заявку на нашем сайте, выбрав понравившийся вам экземпляр.
Сорт достаточно морозоустойчив, поэтому хорошо приживается внаших краях. Ель глаука часто можно встретить в парках практически любого города нашей страны.Оптимальные условия для содержания елки в горшке в домашних условиях: - Прохладное помещение с температурой 16-19 градусов; - Если елка находится в теплом помещении, то надо увеличить влажность воздуха, обрызгивая ветви, или поставить емкость с водой недалеко от дерева; - Не ставить дерево рядом с отопительными при..
Ель колючая Эдит - медленно растущее хвойное дерево с голубым цветом хвои. Годовой прирост не превышает 20 см, а максимальный размер данного сорта 12 м. Имеет ровную коническую крону. Шишки у Ели Эдит небольшие ягодообразной формы. Может расти в тени, но лучше всего будет развиваться на солнечном месте. Не переносит сухости почвы и застоя воды. Данный сорт идеально подходит для одиночных посадок в саду. Купить Ель колючую Эдит можно в нашем интернет-магазине с доставкой и посадкой на..
Ель обыкновенная Ауреа (Aurea) - это вечнозеленое дерево с широкой кроной. Достигает высотой до 10 метров и более 5 метров в длину. Это дерево растет медленно, обычно ветви свисают вниз. Цветет растение в мае, ярко желтым цветом. В течении лета зеленеет, а зимой темнеет. Шишки имеют цилиндрическую форму, широко используются для декорирования. Незрелые шишки светло зеленого цвета, а позже становятся темно коричневыми...
Ель обыкновенная Инверса (Picea abies Inversa) - это дерево имеет не пышную крону, характеризующуюся отсутствием центрального побега с невыраженным стволом. Средняя высота взроллого растение 6-8 метров с неравномерной кроной, ветви обычно свисают вниз...
Ель обыкновенная cupressina - высокое дерево с узкой кроной, имеет очень густые ветви. Растет в течении 10 лет до 3м. Выдерживает низкие температуры и очень выносливая. Шишки темно коричневого цвета, хвоя темно зеленая. Летом почки распускаются и дерево светлеет, становясь светло зеленым...
Если вы решили купить ель обыкновенную,
на вашем участке будут решены самые разные проблемы:
- Такие деревья предотвращают смещение
грунта. Благодаря расположенной в одной плоскости корневой системе они
удерживают верхние слои почвы и защищают ландшафт от деформации и эрозии.
- У вас всегда будет свежий воздух. Ель
обладает сильнейшим хвойным ароматом и создает неповторимую атмосферу. Кроме
того, эфирные масла таких деревьев полезны при лечении многих заболеваний.
- Зелень круглый ..
Ель сербская nana - не высокое дерево, достигающее 3.5 высотой. Растет медленно, крона очень густая и ширококоническая. Хвоя 5-10 мм, голубого цвета. Рекомендуется для ландшафтного дизайна и групповых посадок. Нельзя допускать застоя влаги рядом с деревом, не нуждается в обрезке ветвей...
Ель сербская – популярное хвойноедерево. Вырастает до 30м, годовой прирост около 35см. Хвоя имеетголубовато-серый цвет. Шишки у молодых деревьев фиолетово-красные, затем меняютцвет на коричневый. К почвам ель не требовательна. Перед посадкой необходимосделать дренаж и подкормить дерево. Расти может как на солнце, так и вполутени. К морозам устойчива. Данную ель можно встретить в городских парках искверах.Оптимальные условия для содержания елки в горшке в домашних условиях: &n..