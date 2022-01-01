Саженцы ели в интернет магазине Green Point

В средней полосе хвойные деревья составляют большую часть природных и искусственных насаждений и используются во многих сферах деятельности. Самое распространенное из них – это ель, в первую очередь, как символ новогодних праздников. Важными свойствами ели являются выделяемые ею ценные вещества и круглогодичное производство кислорода при средней продолжительности жизни ели 120 -150 лет.

Саженцы хвойных деревьев в Москве.

Ель – одно из самых популярных хвойных деревьев в Москве и области. Приобретайте ели прямо из питомника в Москве.

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Вечнозеленое дерево будет радовать вас в любое время года.

Это растение неприхотливо в уходе. Ему не страшны засуха, морозы, плохая экология.

Пушистые зеленые ели – отличный вариант ландшафтного дизайна и незаменимый элемент живой изгороди.

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