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Саженцы ели в интернет магазине Green Point

В средней полосе хвойные деревья составляют большую часть природных и искусственных насаждений и используются во многих сферах деятельности. Самое распространенное из них – это ель, в первую очередь, как символ новогодних праздников. Важными свойствами ели являются выделяемые ею ценные вещества и круглогодичное производство кислорода при средней продолжительности жизни ели 120 -150 лет.
Саженцы хвойных деревьев в Москве.
Ель – одно из самых популярных хвойных деревьев в Москве и области. Приобретайте ели прямо из питомника в Москве.
Саженцы различных сортов ели, от крупных до низкорослых (декоративных), представлены в нашем каталоге. Наш ассортимент содержит как молодые саженцы, так и крупные варианты, представленные елями – обыкновенной, сизой, голубой, колючей и другими.
Вечнозеленое дерево будет радовать вас в любое время года.
Это растение неприхотливо в уходе. Ему не страшны засуха, морозы, плохая экология.
Пушистые зеленые ели – отличный вариант ландшафтного дизайна и незаменимый элемент живой изгороди.
При покупке саженцев вы получите полную информацию по уходу за саженцами, выбору прикормки и подходящего грунта. Будьте уверены, наши высококвалифицированные сотрудники дадут вам много полезных рекомендаций по выбору подходящих сортов и выращиванию елей. Для это просто оставьте заявку на нашем сайте, выбрав понравившийся вам экземпляр.

Список сравнения
Ель голубая новогодняя
Ель голубая новогодняя

Сорт достаточно морозоустойчив, поэтому хорошо приживается внаших краях. Ель глаука часто можно встретить в парках практически любого города нашей страны.Оптимальные условия для содержания елки в горшке в домашних условиях: - Прохладное помещение с температурой 16-19 градусов; - Если елка находится в теплом помещении, то надо увеличить влажность воздуха, обрызгивая ветви, или поставить емкость с водой недалеко от дерева; - Не ставить дерево рядом с отопительными при..

4500 руб.

Ель колючая Эдит
Ель колючая Эдит

Ель колючая Эдит - медленно растущее хвойное дерево с  голубым цветом хвои. Годовой прирост не превышает 20 см, а максимальный размер данного сорта 12 м. Имеет ровную коническую крону.  Шишки у Ели Эдит небольшие ягодообразной формы. Может расти в тени, но лучше всего будет развиваться на солнечном месте. Не переносит сухости почвы и застоя воды. Данный сорт идеально подходит для одиночных посадок в саду. Купить Ель колючую Эдит можно в нашем интернет-магазине с доставкой и посадкой на..

11330 руб.

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ AUREA
ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ AUREA

Ель обыкновенная Ауреа (Aurea) - это вечнозеленое дерево с широкой кроной. Достигает высотой до 10 метров и более 5 метров в  длину. Это дерево растет медленно, обычно ветви свисают вниз. Цветет растение в мае, ярко желтым цветом. В течении лета зеленеет, а зимой темнеет. Шишки имеют цилиндрическую форму, широко используются для декорирования. Незрелые шишки светло зеленого цвета, а позже становятся темно коричневыми...

6900 руб.

Ель обыкновенная Inversa
Ель обыкновенная Inversa

Ель обыкновенная Инверса (Picea abies Inversa) - это дерево имеет не пышную крону, характеризующуюся отсутствием центрального побега с невыраженным стволом. Средняя высота взроллого растение 6-8 метров с неравномерной кроной, ветви обычно свисают вниз...

20925 руб.

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ СUPRESSINA
ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ СUPRESSINA

Ель обыкновенная cupressina - высокое дерево с узкой кроной, имеет очень густые ветви. Растет в течении 10 лет до 3м. Выдерживает низкие температуры и очень выносливая. Шишки темно коричневого цвета, хвоя темно зеленая. Летом почки распускаются и дерево светлеет, становясь светло зеленым...

9525 руб.

Ель обыкновенная Экстра
Ель обыкновенная Экстра

Если вы решили купить ель обыкновенную, на вашем участке будут решены самые разные проблемы: - Такие деревья предотвращают смещение грунта. Благодаря расположенной в одной плоскости корневой системе они удерживают верхние слои почвы и защищают ландшафт от деформации и эрозии. - У вас всегда будет свежий воздух. Ель обладает сильнейшим хвойным ароматом и создает неповторимую атмосферу. Кроме того, эфирные масла таких деревьев полезны при лечении многих заболеваний. - Зелень круглый ..

8600 руб.

ЕЛЬ СЕРБСКАЯ NANA
ЕЛЬ СЕРБСКАЯ NANA

Ель сербская nana - не высокое дерево, достигающее 3.5 высотой. Растет медленно, крона очень густая и ширококоническая.  Хвоя 5-10 мм, голубого цвета. Рекомендуется для ландшафтного дизайна и групповых посадок. Нельзя допускать застоя влаги рядом с деревом, не нуждается в обрезке ветвей...

8205 руб.

Ель сербская новогодняя
Ель сербская новогодняя

Ель сербская – популярное хвойноедерево. Вырастает до 30м, годовой прирост около 35см. Хвоя имеетголубовато-серый цвет. Шишки у молодых деревьев фиолетово-красные, затем меняютцвет на коричневый. К почвам ель не требовательна. Перед посадкой необходимосделать дренаж и подкормить дерево. Расти может как на солнце, так и вполутени. К морозам устойчива. Данную ель можно встретить в городских парках искверах.Оптимальные условия для содержания елки в горшке в домашних условиях:      &n..

8300 руб.

Ель голубая Костер
Ель голубая Костер

Очень красивое вечнозеленое дерево, достигающее высоты 10-12 метров

29250 руб.

Ель голубая Ольденбург
Ель голубая Ольденбург

Быстрорастущая ель замечательна своими пропорциями и цветом хвои

15500 руб.

Ель канадская Альберта Глоб
Ель канадская Альберта Глоб

Медленно растущий карликовый хвойный кустарник

3300 руб.

Ель канадская Дейзи Вайт
Ель канадская Дейзи Вайт

Медленнорастущее вечнозеленое дерево с мягкой хвоей

3300 руб.

Ель канадская Рейнбоуз Энд
Ель канадская Рейнбоуз Энд

Медленнорастущий карликовый долгожитель с мягкой хвоей

3380 руб.

Ель колючая Беби Блю Айс
Ель колючая Беби Блю Айс

Роскошно смотрится в одиночной посадке на полянке или у парадного входа

54750 руб.

Ель колючая Белобок
Ель колючая Белобок

Медленно растущая вечнозеленая модница

6500 руб.

Ель колючая Блю Даймонд
Ель колючая Блю Даймонд

Необыкновенно хороша эта ель в качестве солитера

39780 руб.

Ель колючая Вальдбрунд
Ель колючая Вальдбрунд

Медленно растущий пушистый карлик

2500 руб.

Ель колючая Глаука
Ель колючая Глаука

Ель с конической кроной, цвет хвои от зеленого до серебристо-голубого

3000 руб.

Ель колючая Глаука Глобоза
Ель колючая Глаука Глобоза

Хвойное карликовое дерево, вырастающее высотой не более 2х метров

6000 руб.

Ель колючая Изели Фастигиата
Ель колючая Изели Фастигиата

Очень красивая разновидность декоративной колючей ели

7200 руб.

Ель колючая Фат Альберт
Ель колючая Фат Альберт

Хвойное дерево с правильной конической кроной, высота до 30м

19800 руб.

Ель колючая хупси
Ель колючая хупси

Этот сорт можно с легкостью отнести к самым красивым среди елей

16000 руб.

Ель колючая Эрих Фрам
Ель колючая Эрих Фрам

Среднерослая голубая ель, достигающая 5-7 метров в высоту

16800 руб.

Ель обыкновенная
Ель обыкновенная

Саженцы ели обыкновенной

3000 руб.

Ель обыкновенная Акрокона
Ель обыкновенная Акрокона

Красивая и пышная, приземистая ель ассиметричной формы

7800 руб.

Ель обыкновенная Барри
Ель обыкновенная Барри

Медленно растущий хвойный карлик с широкопирамидальной густой кроной

3500 руб.

Ель обыкновенная Вилс цверг
Ель обыкновенная Вилс цверг

Компактная декоративная ель с густой короткой хвоей сочно-зеленого цвета

5500 руб.

Ель обыкновенная Компакта
Ель обыкновенная Компакта

Медленно растущая карликовая елочка с густой кроной

5790 руб.

Ель обыкновенная Литтл Джем
Ель обыкновенная Литтл Джем

Очаровательный хвойный карликовый сорт ели

4500 руб.

Ель обыкновенная Нидиформис
Ель обыкновенная Нидиформис

Очень симпатичный медленно растущий карлик, не превышающий 1 метра 

3500 руб.

Ель обыкновенная Олендорффи
Ель обыкновенная Олендорффи

Пышный, медленно растущий сорт ели 

4000 руб.

Ель обыкновенная Пигмеа
Ель обыкновенная Пигмеа

Карликовое медленно растущее хвойное дерево

5100 руб.

Ель обыкновенная Пумила Глаука
Ель обыкновенная Пумила Глаука

Медленно растущий хвойный карлик, напоминающий пушистый пуфик

9750 руб.

Ель обыкновенная Томпа
Ель обыкновенная Томпа

Очень забавная декоративная карликовая елочка

6300 руб.

Ель сербская
Ель сербская

Популярное хвойное дерево, можно встретить в парках и скверах

8910 руб.

Ель сербская Карел
Ель сербская Карел

Милый, пушистый карлик, растет очень медленно

2900 руб.